Bolzano. Trasporto scolari: gara per il servizio fino al 2023 (Di lunedì 6 gennaio 2020) Per garantire il Trasporto scolari lungo il tragitto casa-scuola, la Provincia di Bolzano ha bandito una gara d’appalto per i Leggi la notizia su laprimapagina

alto_adige : Trasporto pubblico. La Sasa ha illustrato il progetto che riguarda in particolare gli addetti al controllo dei bigl… -