Bologna-Fiorentina, streaming e probabili formazioni: dove vederla (Di lunedì 6 gennaio 2020) Bologna-Fiorentina: i rossoblù di Mihajlovic sfidano i viola del nuovo tecnico Beppe Iachini nel Derby dell’Appennino della 18ª giornata di Serie A La giornata dell’Epifania della 18ª giornata di Serie A si apre con il lunch match che proporrà il Derby dell’Appennino fra il Bologna di Sinisa Mihajlovic e la Fiorentina, reduce dall’avvicendamento in panchina, con Beppe Iachini subentrato all’esonerato Vincenzo Montella. I felsinei sono decimi in classifica assieme al Verona con 22 punti, mentre i toscani si trovano al 15° posto con 17. Bologna-Fiorentina: la gara si giocherà lunedì 6 gennaio 2020 nello scenario dello Stadio Renato Dall’Ara di Bologna con fischio d’inizio programmato per le ore 12.30. Bologna-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc ... Leggi la notizia su calcionews24

TMit_news : Un po' di #Bologna, un po' di #Fiorentina, un'unica via: quella del gol ??. Nel 2019 Erick #Pulgar è stato il centr… - Oddschanger : Today's football: ?? FA Cup: ? 19:56 Arsenal vs Leeds ???? Italian Serie A: ? 11:30 Bologna vs Fiorentina ? 14:00… - SanogoabdoulAz7 : RT @GHSportBetting: BET N°10 06/01 #SerieA ? -> Bologna - Fiorentina -> Lecce - Udinese ?? 2.09 100€ -> 209€ #GamblingTwitter #TeamParie… -