Bologna-Fiorentina in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni (6 gennaio) (Di lunedì 6 gennaio 2020) La Serie A di calcio 2020 prosegue senza sosta anche nel giorno dell’Epifania, con la giornata odierna che tra le altre sfide vedrà disputarsi anche quella tra Bologna e Fiorentina, per una sfida dal sapore storico, e che porrà di fronte due formazioni alla ricerca di punti preziosi. La partita si svolgerà come detto quest’oggi, lunedì 6 gennaio 2020, alle ore 12.30, per quello che viene definito “lunch match”, in programma presso lo Stadio Renato Dall’Ara del capoluogo dell’Emilia-Romagna, e sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN, piattaforma online visibile su pc, smartphone, tablet e altri dispositivi dotati di connessione internet, al costo in abbonamento di 9,99€ al mese. Con DAZN segui Bologna-Fiorentina della Serie A TIM in esclusiva IN streaming, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! Il programma della partita: Serie A calcio 2020 Lunedì 6 ... Leggi la notizia su oasport

