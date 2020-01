Bologna Fiorentina 0-1 LIVE: Sansone sfiora il pari (Di lunedì 6 gennaio 2020) Allo Stadio Dall’Ara, la 18ª giornata di Serie A 2019/20 tra Bologna e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Antonio Parrotto, inviato a Bologna) – Allo Stadio Renato Dall’Ara, Bologna e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bologna Fiorentina 0-1 MOVIOLA 12′ Gol annullato a Palacio – Gran taglio del Trenza che servito da Orsolini batte Dragowski ma l’arbitro annulla su segnalazione del guardalinee e il Var conferma. 14′ Tiro di Chiesa – Dribbling e finta per Chiesa che poi va alla conclusione con il destro, Skorupski si allunga e manda in angolo. Nulla di fatto dal corner seguente. 27′ Gol di Benassi – Il centrocampista viola con un gran destro al volo batte l’incolpevole Skorupski. 29′ ... Leggi la notizia su calcionews24

goal : ???? Today's Serie A games (kick off times in GMT): 11:30 | Bologna vs Fiorentina 14:00 | Juventus vs Cagliari 14:00… - acffiorentina : Si parte! FORZA VIOLA! Bologna ?? Fiorentina 0? - 0? #ForzaViola ?? #BolognaFiorentina - TMit_news : Un po' di #Bologna, un po' di #Fiorentina, un'unica via: quella del gol ??. Nel 2019 Erick #Pulgar è stato il centr… -