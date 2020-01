Big Sanremo 2020, Amadeus annuncia: Rita Pavone e Tosca al Festival (Di lunedì 6 gennaio 2020) Rita Pavone e Tosca a Sanremo 2020: Amadeus annuncia tutti i Big del Festival Dopo giorni di polemiche e indignazione generale per la lista dei Big di Sanremo 2020 pubblicata in anteprima dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, alla fine due ignoti c’erano e pure insoliti. Salgono da 22 a 24 i cantanti in gara al Festival di Sanremo. Rita Pavone e Tosca saranno sul palco dell’Ariston. Con una decisione a sorpresa, il conduttore e direttore artistico ha annunciato i due nuovi concorrenti durante la puntata speciale de I Soliti Ignoti – il Ritorno del 6 gennaio, trasmessa in prima serata sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo, dedicata all’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia. Amadeus li ha presentati nel primo blocco di annuncio di cantanti in gara al Festival, che andrà in onda dal 4 all’8 febbraio prossimo, insieme a ... Leggi la notizia su lanostratv

ElettraLambo : Ebbene si... È tutto vero!!!???? Sono ufficialmente tra i 22 Big che si esibiranno a Febbraio sullo storico palco del… - silverfire_ly : SPOILER- TUTTI I TITOLI DEI BRANI IN GARA!!! Sanremo, ecco tutti i cantanti in gara. Tra i big anche Tosca e Rita P… - amoamodomio : RT @see_lallero: Soliti Ignoti mi piace, ma lo speciale è una poltiglia nella quale non si capisce più nulla. Ci metti il gioco, lo intrall… -