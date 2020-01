‘Befana’ in Pediatria, il Sindaco di Salerno ringrazia il personale ospedaliero (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Anche quest’anno si è rinnovata in occasione dell’Epifania una bella mattinata nei reparti pediatrici dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, con l’associazione Donation e rappresentanti dell’amministrazione comunale di Salerno per portare un piccolo gesto e regalare qualche momento di serenità ai bimbi, ricoverati in Ospedale e alle loro famiglie. Presente il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli che ha voluto rivolgere un grazie speciale al personale medico e paramedico dell’ospedale che ogni giorno si impegna per donare un sorriso e una speranza ai piccoli degenti e ai loro cari. L'articolo ‘Befana’ in Pediatria, il Sindaco di Salerno ringrazia il personale ospedaliero proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

LivornoPress : A Pediatria arriva la Befana dell’associazione Carabinieri di Livorno - GazzettadellaSp : Calze della Befana per i bambini ricoverati nella Pediatria del Sant'Andrea - varesenews : La Befana “vola” in pediatria -