Befana | calze con dolci e carbone | perché? Epifania | tradizioni dal mondo e leggende

E’ arrivata la Befana : calze e doni per i bimbi dell’ospedale “San Pio” (FOTO) : Tempo di lettura: 1 minutoGioia e sollievo per i piccoli degenti ricoverati all’ospedale San Pio presso il reparto di neuropsichiatria infantile che questa mattina si sono visti recapitare doni e calze. Le famiglie ed i bimbi hanno ben accolto la sorpresa, ricevendo un pò di sollievo e godendosi qualche momento di spensieratezza in un periodo certamente non semplice della loro esistenza. L’evento, organizzato dalle associazioni ...

Calze della Befana - le migliori per far felice ogni bambino : Per una befana indimenticabile e far felice i bambini, impossibile non riempire la calza con supereroi o personaggi dei...