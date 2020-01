Beautiful, anticipazioni USA: HOPE vede un bacio tra LIAM e STEFFY? (Di lunedì 6 gennaio 2020) Come già riportatovi, nelle puntate americane di Beautiful, LIAM Spencer farà una nuova proposta di matrimonio a HOPE Logan; la coppia, infatti, non è più unità legalmente da quando la ragazza – durante la vicenda dello scambio di culle – decise di annullare la loro unione, convinta che il proprio destino fosse quello di fare da madre a Douglas, mentre LIAM avrebbe potuto concentrarsi di più nell’essere genitore di Kelly e di quella che, all’epoca, ritenevano essere “Phoebe”, figlia adottiva di STEFFY (in realtà la loro Beth). Beautiful, anticipazioni americane: LIAM pone una condizione a HOPE per sposarla… La decisione di LIAM arriverà dopo un confronto con Thomas, durante il quale lo stilista evidenzierà come LIAM non abbia ancora reso HOPE sua moglie, ritenendo ciò l’espressione dell’eterna ambiguità del giovane Spencer. Come a ... Leggi la notizia su tvsoap

IlSegretoTvSoap : Beautiful anticipazioni: Hope e Beth riunite inconsapevolmente, Liam pensa all'ex moglie - blogtivvu : Beautiful, anticipazioni dal 7 al 12 gennaio: soap torna dopo lunga pausa - Soap_Italia : Beautiful, anticipazioni dal 7 al 12 gennaio: Liam e Steffy pazzi per Phoebe -