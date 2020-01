Beach volley, nuova coppia al femminile: Agata Zuccarelli e Giulia Toti assieme con vista sul World Tour (Di martedì 7 gennaio 2020) Hanno vestito entrambe la maglia azzurra, si sono prese qualche soddisfazione a livello internazionale, medaglie ai Giochi del Mediterraneo e finali nel World Tour e si sono trovate entrambe fuori dal progetto federale. Giulia Toti e Agata Zuccarelli da oggi formano una nuova coppia molto interessante nel panorama del Beach volley italiano: Giulia Toti è campionessa italiana in carica, Agata Zuccarelli ha vinto il titolo tricolore nel 2017 e dunque questo nuovo sodalizio, annunciato oggi sui social, è destinato a spostare gli equilibri almeno a livello nazionale ma potrebbe regalare all’Italia una coppia credibile anche nei tornei internazionali non di primissima fascia. “Ed eccomi qui, a re-iniziare una nuova avventura del tutto inaspettata ma che ha suscitato in me grande sfida e voglia di dimostrare – ha scritto Agata Zuccarelli – Il mio percorso con la nazionale è ... Leggi la notizia su oasport

