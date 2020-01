Basket, i migliori italiani della 17a giornata di Serie A. Aradori guida il blocco Fortitudo, Abass regale contro Venezia (Di lunedì 6 gennaio 2020) Nell’ultima giornata del girone di andata, il Basket italiano si è messo d’impegno per regalare emozioni a tutti i livelli. Tantissimi i giocatori del nostro Paese che si sono messi in evidenza, abbastanza da poterne quasi fare un intero quintetto azzurro a metà tra sperimentazione e certezze. Una cosa è certa: Meo Sacchetti, nel suo doppio ruolo di coach di Cremona e della Nazionale, prende appunti e osserva. MVP della diciassettesima di Serie A è Awudu Abass: 22 punti, 5 rimbalzi, 7 falli subiti, 28 di valutazione. Se Brescia è rimasta nella partita contro Venezia, e poi dal 49-59 ha iniziato a piazzare il 16-0 che vale vittoria e terzo posto a metà stagione, il merito è del comasco classe ’93, alla miglior prestazione per punti realizzati in questa stagione. Nelle ultime tre partite sta viaggiando a 20 di media, e va sempre in doppia cifra fin dalla sesta giornata: nella ... Leggi la notizia su forzazzurri

