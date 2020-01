Basket femminile, Serie A1 2020: Empoli e Torino, successi d’oro verso Coppa Italia e salvezza nei posticipi della 13a giornata (Di lunedì 6 gennaio 2020) Atmosfera un po’ inusuale per gli ultimi due incontri della tredicesima giornata della Serie A1 2019-2020, con il lunedì dell’Epifania a sottolinearne la particolarità. La giornata riserva due pronostici ribaltati, quelli di Empoli contro Sesto San Giovanni e di Torino contro Vigarano. Per le toscane arriva la qualificazione in Coppa Italia, a causa della miglior classifica avulsa rispetto a Broni, mentre le piemontesi si allontanano dal gruppo all’ultimo posto. Il tabellone delle Final Eight, però, non è ancora deciso: bisogna aspettare mercoledì 15, quando Ragusa recupererà la gara della nona giornata contro Costa Masnaga, potendo così superare Schio al primo posto in classifica al termine del girone di andata. USE SCOTTI ROSA Empoli-ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI 74-68 (17-14, 38-32, 56-47) Empoli trova un successo fondamentale per agguantare l’approdo alla ... Leggi la notizia su oasport

