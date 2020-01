Basket, EuroCup 2019-2020: Brescia inizia la Top 16 contro Patrasso (Di lunedì 6 gennaio 2020) Per la Germani Basket Brescia la seconda fase dell’EuroCup 2019-2020 parte dal Palaleonessa dove è in programma martedì 7 gennaio, con fischio d’inizio alle 20.30, la sfida contro il Promitheas di Patrasso. Per entrambe le formazioni è una prima volta in assoluto nella Top 16 di EuroCup e sia Brescia sia Patrasso arrivano a questo appuntamento con un record di 6-4 nella fase regolare. La Germani ha chiuso al secondo posto il suo girone, mentre il Promitheas ha staccato il biglietto come quarta del proprio girone. Ad affrontarsi saranno due delle migliori difese dell’EuroCup 2019-2020, con Brescia che mediamente ha concesso 72,5 punti, quarta miglior squadra, mentre Patrasso ha chiuso in media i suoi match con un passivo di 75,1 punti. Per puntare in alto, però, la Germani Brescia dovrà migliorare sicuramente le sue statistiche dalla lunga distanza, con una insufficiente ... Leggi la notizia su forzazzurri

zazoomnews : Darussafaka-Trento EuroCup basket 2020: programma orario tv e streaming - #Darussafaka-Trento #EuroCup #basket - zazoomnews : Partizan Belgrado-Virtus Bologna EuroCup basket 2020: programma orario tv e streaming - #Partizan #Belgrado-Virtus… - zazoomnews : Oldenburg-Venezia EuroCup basket 2020: programma orario tv e streaming - #Oldenburg-Venezia #EuroCup #basket -