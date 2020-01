Basket, Daniel Hackett si frattura il mignolo nel derby tra CSKA a Khimki (Di lunedì 6 gennaio 2020) Come riporta Basketinside.com, Daniel Hackett, play azzurro attualmente in formissima e reduce da due brillantissime prestazioni in Eurolega (28 punti contro Milano e 24 contro il Panathinaikos), è stato costretto a fermarsi in seguito a un infortunio al mignolo patito nel derby moscovita tra il suo CSKA e il Khimki. Ancora non è chiara l’entità dell’infortunio né quelle che saranno le conseguenze. Hackett, il quale si è di recente ritirato dalla nazionale italiana per lasciare spazio ai giovani, potrebbe giocare con un tutore o prendersi un periodo di riposo. Ma non va scartata nemmeno l’ipotesi di un’operazione. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI Basket luca.saugo@oasport.it Twitter: @LucaSaugo Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ... Leggi la notizia su oasport

