Basket, Champions League 2019-2020: la Dinamo Sassari vola a Oostende per consolidare il primato nel girone (Di lunedì 6 gennaio 2020) Dopo i venti giorni della sosta invernale ritorna la Champions League 2019-2020 di Basket. Siamo giunti alla decima giornata della fase a gironi: la Dinamo Sassari capolista del gruppo A scenderà in campo domani sera alle ore 20.00 presso la Versluys Dôme di Oostende (Belgio) con l’obiettivo di consolidare il primato in classifica. All’andata (30 ottobre 2019) il risultato premiò nettamente i sardi, che ipotecarono il successo già nel corso del primo quarto e chiusero con il punteggio di 90-71. È un momento d’oro per la squadra di Gianmarco Pozzecco, che ha inanellato una serie di otto vittorie consecutive tra Serie A e Champions League: l’ultimo ko è datato 3 dicembre 2019, quando al Palaserradimigni i sassaresi si arresero di un punto agli spagnoli del Manresa. Il filotto di successi ha ulteriormente arricchito un inizio di stagione già positivo, regalando ai ... Leggi la notizia su forzazzurri

