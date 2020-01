Avete mai visto l’ex moglie di Giancarlo Magalli? Ecco Valeria Donati, madre di Michela [FOTO] (Di lunedì 6 gennaio 2020) Giancarlo Magalli: volto storico della Rai Da tantissimi anni Giancarlo Magalli è il volto de I Fatti Vostri, il programma del mezzogiorno di Rai Due. Ha una lunga carriera alle sue spalle e ultimamente è finito al centro dell’attenzione sia per la sua relazione sentimentale con una ragazza che per le sue frecciate velenose con l’ex collega Adriana Volpe. Il noto conduttore della tv di Stato ha alle spalle ben due matrimoni naufragati. Il primo con Carla Crocivera, da cui è venuta al mondo Manuela, e il secondo con Valeria Donati, madre di Michela. Scopriamo qualche dettaglio in più su quest’ultima. Chi è Valeria Donati e le nozze finite con Magalli? Come accennato prima, Valeria Donati è la seconda consorte di Giancarlo Magalli. Quest’ultimo e la donna sono convolati a nozze un trentennio fa quando lei era solo una 23enne ed era al suo primo matrimonio. Mentre ... Leggi la notizia su kontrokultura

