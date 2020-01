Avete mai visto le figlie di Vittorio Sgarbi? Chi sono Alba ed Evelina [FOTO] (Di lunedì 6 gennaio 2020) Qualche settimana fa vi abbiamo parlato di Carlo Brenner, il figlio che Vittorio Sgarbi ha avuto dalla stilista Patrizia Brenner. Oltre Carlo, il noto critico d’arte ha due figlie, Alba ed Evelina. Ecco chi sono Alba ed Evelina, le figlie di Vittorio Sgarbi FOTO Si chiamano Alba ed Evelina, sono sorellastre e sono le figlie ‘segrete’ del critico d’arte Vittorio Sgarbi. Evelina, 19 anni, è nata dalla storia d’amore con Barbara; la ragazza è stata la prima ad essere stata riconosciuta dal padre, con cui ha in comune la passione per quadri e monumenti. Qualche anno fa, Sgarbi ha riconosciuto anche Alba, di 20 anni, nata da una relazione precedente che l’uomo ha avuto con una cantante Albanese conosciuta alla Camera dei Deputati. “Venne a cantare e io le ho detto puoi venire a cantare da me? Cantando, cantando, è arrivata lei…”, ha spiegato ironico. Sgarbi ... Leggi la notizia su velvetgossip

