Avenue 5: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce (Di lunedì 6 gennaio 2020) Avenue 5: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce HBO ha annunciato il debutto di una nuova serie tv: stiamo parlando di Avenue 5; lo show arriverà sul palinsesto invernale del canale statunitense il 19 gennaio 2020. Il progetto è partito 3 anni prima, Quando HBO decise di concedere agli autori di Veep la possibilità di creare un pilot per una nuova serie televisiva, considerando il grande successo del precedente prodotto. Da un solo episodio, il canale ha dato il via libera per un’intera stagione. Lo show nasce da un’idea di Armando Iannucci e vuole essere una comedy molto particolare: ambientata nello spazio, 40 anni nel futuro, si svilupperà per intero all’interno di una navicella spaziale. La prima stagione conterà 8 episodi, ognuno dei quali dalla durata di circa 30 minuti. Al momento non ci sono novità per quanto riguarda il debutto di Avenue 5 in ... Leggi la notizia su termometropolitico

