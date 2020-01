Avanti Un Altro 2020, tornano Paolo Bonolis e Luca Laurenti: anticipazioni della prima puntata (Di lunedì 6 gennaio 2020) Mancavano da qualche mese in televisione, Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ora finalmente in pista con la nuova stagione del loro fortunatissimo Avanti un Altro. Dopo un periodo relativamente lontani dagli impegni di presentazione, durante il quale il presentatore romano ha trovato il tempo di pubblicare il suo primo, apprezzatissimo libro di memorie, i due torneranno dunque a casa; su Canale 5, in fascia preserale, dove daranno il cambio ai game show di Gerry Scotti finalmente in meritata vacanza. Bonolis e Laurenti di nuovo insieme per la nuova stagione di Avanti un Altro: da Clauda Ruggeri alla youtuber Follettina Creation, tutti i volti dello storico show Avanti un Altro 2020 proseguirà dunque per ben cinque mesi, fino alla fine della primavera di quest’anno. Lo show ritroverà ancora una volta la storica coppia di conduttori, ben lontani da qualunque forma di allontanamento o ... Leggi la notizia su velvetgossip

