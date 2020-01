Australia, un’influencer americana chiede donazioni in cambio di foto di nudo: “Ho già raccolto 500mila dollari” (Di lunedì 6 gennaio 2020) “Mando foto di nudo a chiunque faccia una donazione di almeno dieci dollari alle associazioni che combattono gli incendi in Australia“. Con questo tweet un’influencer di Los Angeles è diventata famosa in tutto il mondo. La ragazza ha vent’anni e sui social si fa chiamare “the naked philantropist“, cioé la benefattrice nuda: ha annunciato su Twitter di aver già raccolto 500mila dollari in pochi giorni. Il 3 gennaio la ragazza ha lanciato il suo “appello”, subito diventato virale: nel post, oltre a una sua foto senza veli, ha pubblicato una lunga lista di associazioni ambientaliste, o di volontari che aiutano i vigili del fuoco a domare i roghi che stanno devastando l’Australia. Le regole sono chiare: si sceglie un’associazione, si fa la donazione (tassativamente superiore ai 10 dollari) e si manda la ricevuta alla ragazza, come ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Australia, un’influencer americana chiede donazioni in cambio di foto di nudo: “Ho già raccolto 500mila dollari” - bloodflowersx : chiedo a chi sta sfondato di soldi compresi sti cazzo di influencer di dare un aiuto concreto all' Australia invece… - koalizziamoci : Molto carini gli #Influencer che condividono foto di animali salvati dal disastro delle fiamme in Australia invitan… -