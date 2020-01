Australia, le terribili immagini delle centinaia di koala e canguri carbonizzati a causa degli incendi | VIDEO (Di lunedì 6 gennaio 2020) Australia, le terribili immagini di koala e canguri carbonizzati dagli incendi Le terribili immagini del video, che arriva direttamente da Batlow, una delle località del Nuovo Galles del Sud più colpite dalle fiamme che stanno devastando l’Australia da diverse settimane a questa parte, sono una perfetta fotografia della tragedia che sta colpendo l’ecosistema di questo Paese. La clip, diffusa su Facebook da “The New Batlow Hotel”, mostra centinaia di cadaveri carbonizzati di animali vittime dei grandi incendi: canguri, koala e pecore sono infatti solo alcune delle diverse specie animali di cui in questi giorni sono morti tantissimi esemplari. Il fuoco ha devastato l’ambiente e l’ecosistema di queste specie, oltre ad aver causato finora la morte di un terzo dell’intera popolazione Australiana di koala, la quale contava circa 8mila ... Leggi la notizia su tpi

