Australia in fiamme | le immagini dei koala e dei canguri morti sul ciglio della strada

La catastrofe che sta sconvolgendo l'Australia è stata già definita la «strage degli animali». Secondo alcune stime più di 400 milioni di animali sarebbero morti nelle fiamme. Sono diventate simbolo del disastro le immagini dei koala, stremati e feriti, soccorsi dai vigili del fuoco o dai passanti che offrono loro da bere dalle proprie borracce. Colpiti dagli incendi anche i canguri. A fine dicembre, è circolato il video in cui si vedono decine di canguri che cercano di fuggire dalle fiamme. Ora è stato pubblicato un nuovo scioccante video su Facebook: mostra i corpi di centinaia di animali, tra cui pecore, koala e canguri, che giacciono sul ciglio della strada per Batlow, una delle città più colpite dagli incendi. Nelle ultime ore la pioggia sta portando un po' di tregua, ma i vigili del fuoco avvertono che non basterà per spegnere gli incendi.

