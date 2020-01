Australia in fiamme, il cielo è completamente rosso. Il video dall’elicottero dei soccorsi: “Fumo ostacola operazioni” (Di lunedì 6 gennaio 2020) La Royal Australian Air Force ha diffuso sul proprio canale Twitter un video che mostra lo scenario che si trovano davanti i piloti in queste settimane impegnati nei soccorsi, per gli incendi che stanno devastando alcune zone dell’Australia. Il cielo è completamente rosso e denso di fumo. “Le nostre persone sono altamente qualificate e professionali – scrivono su Twitter – ma non sempre riescono a completare la loro missione al primo tentativo. Questo video mostra come il fumo pesante degli incendi impedisca di raggiungere Mallacoota e Merimbula” . Il sud-est del Paese ha visto cadere un po’ di pioggia, che ha alleviato le condizioni in cui versa la regione. Tuttavia, nella capitale Canberra la qualità dell’aria rimane a rischio, a causa del fumo causato dai roghi. Ieri il primo ministro Australiano Scott Morrison ha messo in guardia sulla ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

lucianonobili : L’Australia che brucia é il nostro cuore sanguinante. Nelle fiamme 24 morti, migliaia di feriti e sfollati, animali… - chiaragribaudo : La tragedia che si consuma tra le fiamme in Australia dimostra che le sole parole non bastano più: servono responsa… - valigiablu : Australia in fiamme: è questa la nuova era climatica | @_Arlon -