Audi - Le novità del Ces di Las Vegas (Di lunedì 6 gennaio 2020) L'Audi presenta al Ces di Las Vegas le sue ultime soluzioni dedicate alla mobilità e le tecnologie di ultima generazione già pronte per la produzione di serie. Sarà infatti possibile provare dal vivo la AI:ME Concept presentata nell'aprile del 2019 al Salone di Shanghai, inoltre sono stati creati spazi specifici per mostrare le potenzialità dell'Audi Intelligent Experience (AIE). Non mancano all'evento americano la Q4 e-tron Concept presentata allo scorso Salone di Ginevra e la e-tron Sportback, già prenotabile anche in Italia. La AI:ME Concept e le soluzioni dedicate ai display interni. La AI:ME Concept nasce come veicolo completamente autonomo e come soluzione per il trasporto personale, dando vita a uno spazio riservato dove trascorrere il tempo libero durante durante gli spostamenti quotidiani a guida autonoma. L'Audi usa il termine Third Living Space per mettere sullo stesso piano ... Leggi la notizia su quattroruote

