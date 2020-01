ATP Cup 2020: l’Italia si gioca tutto con gli Stati Uniti, Bulgaria-Belgio vale i quarti, l’Australia vuole il tris (Di lunedì 6 gennaio 2020) L’ATP Cup 2020 è pronta a dare i suoi primi verdetti. Domani si decidono le prime tre nazioni che accederanno ai quarti di finale. L’Italia è ancora in corsa per provare ad essere una delle migliori due seconde, ma dovrà per forza vincere contro gli Stati Uniti. Un 3-0 per Fognini e compagni potrebbe spingere molto gli azzurri verso il passaggio del turno, ma non sarà comunque facile contro Taylor Fritz e John Isner, che sul cemento sono avversari pericolosi. Chi prova a sognare è la Norvegia di un Casper Ruud eccezionale finora in questa competizione. Per gli scandinavi comunque sarà un impegno quasi improbo visto che affrontano la Russia, che finora ha dominato il gruppo D e si candida ad essere una delle principali favorite per la vittoria finale, vista la presenza di Daniil Medvedev e Karen Khachanov. Scontro diretto tra Bulgaria e Belgio. Chi vince vola ai quarti di ... Leggi la notizia su oasport

