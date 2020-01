ATP Cup 2020, l’Italia affronta gli Stati Uniti nell’ultima sfida del girone: qualificazione ancora possibile (Di lunedì 6 gennaio 2020) Battere gli Stati Uniti e sperare in una combinazione di risultati favorevoli: questa è l’unica ricetta che l’Italia del tennis può utilizzare per provare ad accedere ai quarti di finale di ATP Cup 2020. Gli azzurri, dopo la netta sconfitta all’esordio contro la Russia, si sono risollevati nella giornata di ieri sconfiggendo la Norvegia per 2-1 e rimanendo in corsa per la qualificazione al turno successivo, sebbene il punto perso da Fognini contro Ruud potrebbe alla fine rivelarsi decisivo in senso negativo. Domani il team capitanato da Alberto Giraudo scenderà in campo contro gli statunitensi (praticamente già eliminati) con l’obiettivo di vincere e conquistare il secondo posto nel girone D, sperando poi di risultare tra le due migliori seconde del torneo. A Perth (Australia), il primo singolare della sfida vedrà impegnati Stefano Travaglia e Taylor Fritz. Il ... Leggi la notizia su oasport

SalernoSport24 : ?? Lo Sport oggi in tv ?? ????ATP Cup ?? Serie A ?? Torneo Preolimpico ?? Dakar - - zazoomblog : Italia-Usa Atp Cup 2020: programma orari e tv. L’ordine di gioco: si parte con Travaglia-Fritz poi Fognini -… - zazoomnews : Italia-Usa Atp Cup 2020: programma orari e tv. L’ordine di gioco: si parte con Travaglia-Fritz poi Fognini -… -