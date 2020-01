Atletico Madrid: la spinta di Lodi e Trippier porta alla vittoria (Di lunedì 6 gennaio 2020) Lodi e Trippier hanno confezionato due assist nel successo dell’Atletico Madrid. Decisiva quindi la spinta dei terzini Terza vittoria di fila per l’Atletico Madrid, che ha sconfitto il Levante per 2-1. Entrambi gli assist per i gol di Correa e Morata sono arrivati dai terzini. Trippier e Lodi, arrivati quest’estate, hanno sensibilmente mutato lo stile tattico dell’Atletico Madrid, che oggi occupa molto bene l’ampiezza. La slide sopra è l’azione del primo gol. Il 442 dell’Atletico è quasi un 244, con Thomas che con un bel passaggio lancia Trippier in profondità. L’ex Tottenham di prima serve poi Correa alle spalle del terzino. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

