Atletica, Mogos Tuemay vince a sorpresa il Campaccio 2020: battuto il favorito Girma. Yeman Crippa quarto (Di lunedì 6 gennaio 2020) Mogos Tuemay ha vinto il Campaccio 2020, il tradizionale cross dell’Epifania che si corre a San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano): l’etiope è stato letteralmente dirompente, ha attaccato nel corso del quarto giro insieme al connazionale Lamecha Girma e poi lo ha letteralmente surclassato sul finale di quella tornata per poi correre in solitaria l’ultimo giro di questa prestigiosa 10 km di corsa campestre giunta alla 63ma edizione e valida come quarta tappa del World Athletics Cross Permit. Il 22enne, diciottesimo agli ultimi Mondiali di cross, ha tagliato il traguardo col tempo di 29:01 e ha così conquistato il primo trofeo prestigioso della carriera mettendo letteralmente in ginocchio Lamecha Girma, argento iridato sui 3000 metri siepi e grande favorito della vigilia che si è dovuto accontentare del secondo posto a dieci secondi dal vincitore. Il nostro ... Leggi la notizia su oasport

