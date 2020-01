Atletica, Fotyen Tesfay vince il Campaccio 2020: battuta Chelimo in volata. Nadia Battocletti sesta (Di lunedì 6 gennaio 2020) Fotyen Tesfay ha vinto il Campaccio 2020, tradizionale corsa campestre dell’Epifania che è andata in scena a San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano). L’etiope si è imposta nella 63ma edizione di questa kermesse, valida anche come quarta tappa del prestigioso World Athletics Cross Country Permit: la 21enne, undicesima agli ultimi Mondiali di cross e con un personale di 1h10:26 sulla mezza maratona, si è imposta grazie a uno spettacolare rush finale sul rettilineo conclusivo dove ha spezzato la resistenza della keniana Margaret Chelimo Kipkemboi, argento iridato sui 5000 metri e grande favorita della vigilia (inseguiva il bis dopo il trionfo alla Bo Classic). La gara di sei chilometri, completati in 19:27 dalla vincitrice, si è appunto decisa negli ultimissimi metri dove l’accelerazione di Tesfay ha fiaccato la resistenza della rivale e dell’altra keniana ... Leggi la notizia su oasport

