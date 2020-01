Astronomia: Hubble immortala maestosa galassia a spirale [FOTO] (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il telescopio NASA/ESA Hubble ha immortalato una maestosa galassia a spirale: si tratta di UGC 2885, probabilmente la più grande nota nell’universo locale, 2.5 volte più grande della Via Lattea, con un numero di stelle ben 10 volte maggiore. Nonostante le sue dimensioni, i ricercatori chiamano la galassia “gigante gentile” perché sembra essere rimasta quieta per miliardi di anni, probabilmente “sorseggiando” idrogeno dalla struttura filamentosa dello spazio intergalattico: ciò alimenta la nascita stellare a una velocità che è la metà di quella che caratterizza la Via Lattea. Anche il buco nero supermassiccio al suo centro è un gigante addormentato. La galassia viene anche chiamata “galassia di Rubin”, in onore dell’astronoma Vera Rubin (1928–2016).L'articolo Astronomia: Hubble immortala maestosa galassia a spirale FOTO sembra ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Cazzola123 : Le immagini di Hubble in un calendario GUARDA - Spazio & Astronomia - - patriziavallone : Le immagini di Hubble in un calendario GUARDA - Spazio & Astronomia - - dox76 : RT @SkyTG24: Le più spettacolari immagini del telescopio Hubble in un calendario -