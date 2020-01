Associazione non riconosciuta e prorogatio amministratore (Di lunedì 6 gennaio 2020) Cassazione 30.9.2019 n 24214 Il soggetto che ha il potere di agire in giudizio a nome dell'ente associativo in mancanza di norma statutaria o delibera assembleare contraria o che regolamenti diversamente il trasferimento di poteri alla scadenza dell'incarico, non decade automaticamente dall'incarico e non perde i poteri allo scadere del periodo per il quale è stato nominato, ma rimane in carica (prorogatio) fino alla sua sostituzione. Leggi la notizia su fanpage

