Ascolti tv domenica 5 gennaio 2020 (Di lunedì 6 gennaio 2020) Prime Time Su Rai 1 Il film d'animazione La Bella e la Bestia ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 La miniserie I Miserabili ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film La banda dei Babbi Natale ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Now you see me - I maghi del crimine ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 I Legnanesi - Sem nasu' par patì ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su La7 La miniserie TUT - Il destino di un Faraone ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Il film Un amore a distanza è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su Nove Deal With It - Stai al gioco, in prima serata, ha registrato .000 telespettatori, ... Leggi la notizia su blogo

zazoomnews : Ascolti tv domenica 5 gennaio 2020: La bella e la bestia La banda dei Babbi Natale - #Ascolti #domenica #gennaio #… - antoniogenna : TV USA La settimana sui canali cavo #471 – Bilancio ascolti telefilm da domenica 29 dicembre 2019 a sabato 4 gennai… - zazoomnews : Domenica Live ascolti ospiti e anticipazioni di oggi 5 gennaio - #Domenica #ascolti #ospiti -