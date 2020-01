Ascolti tv 5 gennaio: Mara Venier regina della domenica, la prima serata a Rai Uno. Gerry scotti chiude in negativo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno? Gli Ascolti tv di ieri sera, domenica 5 gennaio 2020 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda il film La Banda Dei Babbi Natale con Aldo, Giovanni e Giacomo. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso il il film La Bella E la Bestia. Occhio anche agli Ascolti del pomeriggio con domenica In di Mara Venier e il preserale con l’ultima puntata di Conto alla Rovescia e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Gli Ascolti tv della prima serata di domenica 5 gennaio 2020 Su Rai Uno La Bella e la Bestia ha conquistato 3.256.000 spettatori pari al 14% di share. Canale 5 La Banda dei Babbi Natale ha raccolto davanti al video 2.228.000 spettatori pari al 9.7% di share. Rai Due Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali ha ... Leggi la notizia su kontrokultura

