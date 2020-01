Anziana uccisa a Milano: arrestato uno dei dipendenti del suo agriturismo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un uomo è stato fermato dalla Squadra Mobile di Milano in relazione all’omicidio dell’Anziana Carla Quattri Bossi, 90 anni, trovata morta ieri in una cascina nella periferia sud della città. Secondo quanto scrive il Corriere.it si tratta di uno dei quattro dipendenti della cascina. Ancora da capire il movente del delitto. La vittima era stata trovata legata, incappucciata con i segni di percosse sul corpo. La donna uccisa era stata trovata ieri, domenica 5 gennaio, intorno alle ore 10 dalla sua segretaria con i polsi legati e il viso avvolto in un telo, forse per tamponare il sangue che fuoriusciva da una grossa ferita che aveva sul cranio. Secondo l’esame esterno del medico legale, l’omicidio sarebbe avvenuto la sera prima, il 4 gennaio, mentre la polizia scientifica ha accertato che il corpo è stato trascinato per alcuni metri. Nella cascina, dove erano in corso lavori per una ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

