Anziana legata e uccisa nell’agriturismo a Milano, arrestato un dipendente della struttura: ha confessato (Di lunedì 6 gennaio 2020) Svolta nel delitto della novantenne Carla Quattri Bossi vicino a Milano. L’uomo, 22 anni, ha confessato. Aveva chiesto soldi, al rifiuto ha perso la testa Leggi la notizia su lastampa

Validamentre : RT @Giacinto_Bruno: Anziana trovata morta in un agriturismo alle porte di Milano, legata e con una federa in testa. 'Picchiata selvaggiamen… - mich255 : RT @fabbri333: Anziana legata, uccisa e trascinata per metri: fermato un uomo - fabbri333 : Anziana legata, uccisa e trascinata per metri: fermato un uomo -