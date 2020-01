Anna Oxa Franco Ciani: morto suicida l’ex marito della nota cantante (Di lunedì 6 gennaio 2020) Anna Oxa morto suicida l’ex marito Franco Ciani. Secondo le prime indiscrezioni trapelate, il musicista sarebbe stato trovato senza vita in un albergo a Fidenza (Parma). Anna Oxa morto suicida l’ex marito Franco Ciani Secondo quanto riporta l‘Ansa, Franco Ciani si sarebbe tolto la vita: “La morte sarebbe avvenuta nella sera di giovedì, mentre il corpo è stato ritrovato venerdì mattina dai dipendenti dell’albergo. La notizia è stata diffusa oggi dalla stampa locale. Secondo una prima ricostruzione sarebbe morto per soffocamento utilizzando un sacchetto di plastica”. Musicista, autore e produttore ed ex marito di Anna Oxa, Franco Ciani si sarebbe tolto la vita perché “schiacciato dai debiti”. Il suo corpo è stato ritrovato venerdì 3 gennaio 2020 dai dipendenti dell’hotel in cui stava alloggiando. Autore di successo, Ciani aveva ... Leggi la notizia su urbanpost

Agenzia_Ansa : Morto suicida Franco Ciani, musicista ed ex marito di Anna Oxa. Autore di successi come 'Tutti i brividi del mondo'… - Agenzia_Ansa : Morto suicida Franco Ciani, musicista ed ex marito di Anna Oxa #ANSA - francmolica : Suicida Franco Ciani, ex marito di Anna Oxa -