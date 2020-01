Angelus Papa Francesco | video Epifania 2020 Omelia Santa Messa | la via dei Re

Papa Francesco all’Angelus : “Mettiamo in pratica l’impegno per la pace” (VIDEO) : L’Angelus di Papa Francesco di domenica 5 gennaio 2020: “La santità è custodire il dono che Dio ci ha dato”. CITTA’ DEL VATICANO – Nella prima domenica del nuovo anno ritorna il consueto appuntamento con l’Angelus di Papa Francesco. Il Pontefice si è soffermato sul Vangelo odierno che “ci mostra una novità sconvolgente: il Verbo eterno, il Figlio di Dio. Non solo è venuto ad abitare tra il popolo, ma ...

Angelus Papa Francesco - video 5 gennaio 2020/ "Iraq - la guerra porta solo morte" : Angelus 5 gennaio 2020, Papa Francesco prega per scongiurare la guerra in Medio Oriente: 'la guerra porta sempre morte e distruzione'. video integrale

Papa Francesco strattonato si spazientisce. Cosa è successo e le scuse durante l'Angelus : «Tante volte perdiamo la pazienza, chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri», così Papa Francesco si é scusato durante il tradizionale Angelus del primo dell'anno in riferimento all'episodio della sera prima in piazza San Pietro: una donna lo acchiappa al volo mentre cammina salutando i fedeli e lo spinge, strattonandolo, verso di sé. Il Pontefice, allora, le colpisce il dorso della mano per liberarsi dalla ...

SANTA MESSA CAPODANNO 2020 - DIRETTA VIDEO/ Angelus Papa 1 gennaio alla Madonna : SANTA MESSA CAPODANNO 2020, Papa Francesco celebra Maria Santissima Madre di Dio e Giornata della Pace: poi Angelus. DIRETTA VIDEO streaming 1 gennaio 2020

Il Papa all’Angelus : “Dobbiamo riprendere la comunicazione in famiglia” : Il Papa all’Angelus ha lanciato un appello: “Dobbiamo riprendere la comunicazione in famiglia”. Ha anche sottolineato che “la famiglia è un tesoro prezioso”. Un angelus molto toccante quello del Santo Padre che ha parlato della Santa Famiglia: Gesù, Giuseppe e Maria, “pregavano, lavoravano” e comunicavano tra loro; a questo punto “io mi domando: tu nella […] L'articolo Il Papa ...

Papa Francesco all'Angelus : "La famiglia torni a comunicare - togliete i telefonini da tavola" : Lavinia Greci Nell'ultima preghiera domenicale del 2019, come tradizione, Bergoglio ha ricordato la Sacra famiglia e ha invitato i fedeli a prenderla come esempio Nel corso dell'ultimo Angelus, la preghiera che ogni domenica il pontefice recita rivolto a piazza San Pietro, Papa Francesco ha suggerito ai fedeli di prendere come moldello la sacra famiglia, costituitia da Giuseppe, Maria e Gesù. Nell'ultima domenica del 2019, Bergoglio, ...

Il Papa all'Angelus : "Spegnete i telefonini a tavola - la famiglia torni a comunicare" : Francesco nell'ultimo Angelus dell'anno: "I ragazzi tutti a chattare, c'è un silenzio che sembra la messa". Poi la preghiera per i migranti e per le vittime dell'autobomba di Mogadiscio

Papa Francesco all’Angelus : “Genitori e figli si sostengano nell’adesione al Vangelo” : L’Angelus di Papa Francesco di domenica 29 dicembre 2019: “Sono vicino ai familiari delle vittime dell’attentato in Somalia”. CITTA’ DEL VATICANO – Ultimo appuntamento dell’anno a San Pietro con l’Angelus di Papa Francesco. Il Pontefice si è soffermato sulla Festa della Famiglia invitando i genitori e i figli “a sostenersi nell’adesione al Vangelo“. L’Angelus di Papa ...

Papa Francesco all’Angelus : “Facciamo spazio a Gesù” (VIDEO) : L’Angelus di Papa Francesco di domenica 15 dicembre 2019: “Siamo chiamati a riconoscere il volto che Dio ha deciso di assumere in Gesù”. ROMA – Consueto appuntamento con l’Angelus di Papa Francesco. Penultima domenica di Avvento (15 dicembre 2019 n.d.r.) con il Pontefice che ha benedetto i Gesù Bambino dei presepi. Bergoglio successivamente si è soffermato sul Vangelo di questa domenica ricordando come ...

Immacolata Concezione - Papa in diretta video/ 8 dicembre Angelus : "Maria serva di Dio : Immacolata Concezione di Maria: diretta streaming video 8 dicembre 2019, Papa Francesco davanti alla Statua della Madonna in Piazza di Spagna. Testo Angelus

Papa Francesco omaggia la Madonna a Piazza di Spagna. All’Angelus appello per l’Ucraina : L’Angelus di Papa Francesco. Il Pontefice ha lanciato un appello per il vertice di Parigi sul conflitto in Ucraina. Omaggio alla Madonna nel pomeriggio. ROMA – E’ una domenica 8 dicembre intensa per il Pontefice. Prima di iniziare con i consueti appuntamenti dell’Immacolata, all’Angelus Papa Francesco ha voluto lanciare l’appello per il vertice di Parigi sul conflitto in Ucraina. “Bisogna trovare ...