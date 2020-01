Ancelotti sconsolato: «Everton, c’è tanto da lavorare» – VIDEO (Di lunedì 6 gennaio 2020) Carlo Ancelotti commenta con un pizzico di rammarico la sconfitta rimediata ad Anfield Road contro il Liverpool Carlo Ancelotti non riesce a completare il bis e battere il Liverpool così come aveva fatto sulla panchina del Napoli. L’Everton ha perso ad Anfield a causa di un bellissimo gol di Jones nel terzo turno di FA CUP. Questo il commento del tecnico dei Toffees. «Parleremo e lavoreremo insieme per trovare una soluzione per aiutare migliorare la squadra. Noi però dobbiamo comunque pensare a lavorare. Abbiamo tutta la settimana per preparare la squadra. In questo periodo abbiamo giocato solo partite e non ci siamo mai allenati praticamente. Poterlo fare ci permetterà di migliorare la qualità e avere più fiducia in noi stessi» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

