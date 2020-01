Amadeus si tiene due nomi dei BIG per lo speciale Lotteria Italia: questa sera lista definitiva e titoli canzoni (Di lunedì 6 gennaio 2020) Si è fatto un gran parlare negli ultimi giorni delle scelte, prima dei giornalisti della rivista Chi e del direttore Alfonso Signorini e poi di quelle di Amadeus. Sulla rivista Chi, a poche ore dallo speciale de I soliti ignoti durante il quale Amadeus avrebbe dovuto annunciare i nomi dei 22 Big in gara al Festival di Sanremo, era uscita la lista. questa decisione era stata criticata da molti giornalisti che pare avessero la famosa lista da tempo ma che non la pubblicassero per rispetto. Molti altri altri invece hanno approvato il lavoro fatto dai giornalisti della rivista Chi che, avendo una notizia clamorosa, hanno deciso di pubblicarla. Se su questa scelta ci si divide, su quella di Amadeus gli addetti ai lavori sembrano essere un po’ tutti d’accordo. Il direttore artistico del Festival ha infatti deciso di annunciare la lista dei 22 Big in gara al Festival prima dello ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

caroletta71 : Amadeus lo sta aiutando perché tiene famiglia #isolitiignoti - lesferedeldrago : #Capodanno un minuto di silenzio per Amadeus che domani tiene di sicuro la bronchite #potenza -