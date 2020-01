Amadeus, conflitto di interessi a Sanremo? Nicola Porro sgancia la bomba (Di lunedì 6 gennaio 2020) Amadeus coinvolto in un nuovo caso relativo al Festival di Sanremo 2020: le decisioni artistiche dipenderebbero dai rapporti tra il conduttore ravennate e gli ambienti renziani Già al momento di accettare Amadeus avrà sicuramente messo in conto le critiche che il Festival di Sanremo 2020 gli sarebbero valse. Non conta chi realizza la kermesse canora, qualche motivo per scuotere gli animi verrà sempre trovato. Pensiamo all’anno scorso, al contestatissimo Baglioni bis, letteralmente massacrato da Striscia la Notizia con vari servizi-inchiesta sulle scelte intraprese. Allora si sosteneva ci fosse un conflitto di interessi e oggi… è la solita storia. Cambiano i protagonisti, ma con Amadeus il pomo della discordia resta pressoché identico. Lucio Presta: le star della tv e la politica Anziché correre troppo, rischiando così di rendere poco comprensibile la vicenda, partiamo dal principio e ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Amadeus, conflitto di interessi a Sanremo? Nicola Porro sgancia la bomba - - esseasterisco : RT @dejudicibus: Per chi pensa ancora che i problemi di questa società nascano dal conflitto fra donne e uomini piuttosto che da quello fra… - dejudicibus : Per chi pensa ancora che i problemi di questa società nascano dal conflitto fra donne e uomini piuttosto che da que… -