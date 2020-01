Amadeus, Big esclusa a Sanremo 2020: “Ha tradito la promessa” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Festival di Sanremo 2020, Big esclusa dalla kermesse canora attacca Amadeus: si è rimangiato la parola data Ogni promessa è debito… o valgono le eccezioni? Amadeus ha ricevuto l’investitura agognata, il sogno nel cassetto per chiunque svolga il suo stesso mestiere. Fra poco più di un mese il simpatico ravennate condurrà Sanremo 2020, nel quale riveste pure la carica di direttore artistico. Ergo, i concorrenti in gara della sezione Big li sceglie direttamente lui. L’annuncio ufficiale è previsto nella puntata speciale de I Soliti Ignoti, in onda su Rai Uno il 6 gennaio. Ma i nomi appaiono stranoti, compresi gli esclusi. Un anno fa circa, alla conclusione della seconda edizione di Ora o Mai Più, Amadeus aveva espresso un desiderio, di vedere i vincitori del suo show calcare il teatro Ariston nella prestigiosa kermesse canora. La considerava una bellissima ipotesi, costituirebbe la ... Leggi la notizia su kontrokultura

