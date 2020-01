Albachiara chiude la storica pizzeria di Acerra e si scaglia contro il Comune (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il maestro pizzaiolo Attilio Albachiara, presidente dell’Associazione Mani d’Oro, patron del Trofeo Pulcinella, due volte Campione del Mondo categoria “Pizza Napoletana S.T.G.”, Ambasciatore della Pizza Napoletana S.T.G. nel mondo, testimonial di importanti brand del compafto food, chiude la sua storica pizzeria di Acerra (Napoli). Un fulmine a ciel sereno si è abbattuto sul mondo pizza campano e non solo, infatti, la pizzeria che per anni è stato il punto di riferimento di migliaia degli amanti della pizza napoletana S.T.G. ed anche per tanti celiaci, dal 1° gennaio 2020 ho smesso di deliziare i palati dei suoi numerosi clienti che raggiungevano Acerra da ogni dove. Il motivo di questa drastica decisione è da ricercare nei disagi provocati dalla pista ciclabile alla viabilità cittadina di Acerra che, a loro volta, si stanno ripercuotendo in maniera molto grave sull’economia locale. ... Leggi la notizia su ildenaro

corrierece : La storica pizzeria 'Attilio Albachiara' chiude i battenti - - - fattidinapoli : Napoli: Acerra, la storica pizzeria “Attilio Albachiara” chiude i battenti. Il Maestro P... - - ExPartibus : Acerra (NA), la storica pizzeria 'Attilio Albachiara' chiude battenti - -