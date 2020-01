Al volante pieni di alcol Il record nero dell'Italia: ogni anno 2mila morti (Di lunedì 6 gennaio 2020) Nino Materi Il nostro Paese è il peggiore in Europa: è l'unico in cui le vittime sono in aumento I numeri raccolti dalla onlus «Associazione familiari e vittime della strada» sono impressionanti: ogni anno in Italia 8 mila persone perdono la vita; 300 mila sono i feriti, ed oltre 20 mila i disabili gravi prodotti da questa guerra non dichiarata. Di questi incidenti, il 25% (secondo gli ultimi dati Istat) sono riconducibili a «condizioni di guida alterate dall'uso di alcol e/o sostanze stupefacenti». Secondo le cifre incrociate da forze dell'ordine e ministero della Salute, gli «strafatti» che si mettono al volante dopo aver bevuto o sniffato hanno un'età media che va dai 19 ai 27 anni una fascia anagrafica considerata dagli esperti particolarmente a rischio sul fronte dell'equilibrio psicofisico; inoltre le ricerche dicono che il potenziale pirata stradale ha una buona ... Leggi la notizia su ilgiornale

