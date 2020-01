Al via il processo a Harvey Weinstein (Di lunedì 6 gennaio 2020) Harvey Weinstein a processo: l’ex produttore cinematografico rischia l’ergastolo. Per la difesa l’ex numero uno di Hollywood ha avuto rapporti consensuali. Al via il processo ad Harvey Weinstein. Il caso che ha travolto il fondatore della Miramax è venuto alla luce con prepotenza nel 2017 grazie a due inchieste del New York Times, accusato di molestie e violenze sessuali da ottantasette donne, tra cui alcune celebri attrici del calibro di Asia Argento, Gwyneth Paltrow e Uma Thurman. Il processo a Harvey Weinstein Inizia il 6 gennaio 2020 il processo a Weinstein, per anni sulla cresta dell’onda nel mondo del grande cinema americano. Dopo due anni di processo mediatico inizia quello penale. La prima tappa è quella dell’istruttoria. Weinstein si dichiara innocente, sostenendo che tutti gli episodi contestati siano stati in realtà rapporti ... Leggi la notizia su newsmondo

