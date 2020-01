"Al posto di Quota 100 pensioni flessibili. Iva e sgravi vanno rivisti" (Di lunedì 6 gennaio 2020) “È impensabile affrontare la prossima legge di Bilancio, quella per il 2021, di nuovo sotto la spada di Damocle delle clausole di salvaguardia, cioè gli aumenti di Iva e accise per 20 miliardi, che rischiano di impegnare, come per il 2020, i tre quarti della manovra. Se vogliamo, come governo, recuperare margini per intervenire sull'economia, è bene cominciare a discuterne subito” dichiara Pier Paolo Baretta, il sottosegretario Pd al ministero dell'Economia in un'intervista al Corriere delle Sera. Su Quota 100 poi aggiunge che “questa misura terminerà alla fine del 2021 e non abbiamo alcuna intenzione di confermarla” per mettere semmai “in campo interventi sostitutivi, confrontandoci con le parti sociali” che abbiano come principio “la massima flessibilità di scelta del lavoratore”. Baretta sostiene inoltre che “qui nessuno vuole aumentare le tasse” si deve essere ben consci che ... Leggi la notizia su agi

LegaSalvini : #Borgonzoni: Ci manca solo la Fornero senatore a vita e poi siamo a posto! Si oppongono a una riforma, Quota 100, c… - news_confusenet : “Al posto di Quota 100 pensioni flessibili. Iva e sgravi vanno rivisti” - 89Sportivo : RT @PPBaretta: ?? GLI OBIETTIVI DEL 2020 Sul @Corriere abbiamo fatto il punto sulle sfide che aspettano il nostro #governo: ??Revisione del… -