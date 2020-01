Al Bano e Romina Power beccati intimi e mano nella mano: è guerra con Loredana Lecciso, arriva la mazzata finale [FOTO] (Di lunedì 6 gennaio 2020) Al Bano e Romina Power insieme sul palco Al Bano e Romina Power si sono mostrati ancora una volta sul palco mano nella mano. Una scena che ha reso felici i fan che da tempo sperano in un loro ritorno di fiamma. Con la storica coppia erano presenti i tre figli: Yari, Cristel e Romina Junior in occasione della messa in onda, in replica, di 55 Passi Nel Sole, lo show celebrativo per gli anni di carriera del Maestro Carrisi. Una grande emozione vederli esibire insieme, ma il momento più bello è stato quando il cantautore di Cellino San Marco ha afferrato la mano dell’ex moglie e l’ha tenuta stretta per tutta la performance. Un gesto spontaneo che fino ad ora non era mai successo. I due artisti si tengono per mano Ricordiamo che, nonostante le varie esibizioni in giro per il mondo con Romina Power, Al Bano non si era spinto oltre per non dare delle false speranze ai propri fan. ... Leggi la notizia su kontrokultura

