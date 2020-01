Aida Yespica rivede il figlio ma viene accusata di essere falsa, lei risponde: "L'ho avuto solo per un giorno" - (Di lunedì 6 gennaio 2020) Francesca Galici Dopo il racconto emozionante fatto a Verissimo sulla lontananza e l'impossibilità di vedere il figlio Aaron, Aida Yespica pubblica una foto in sua compagnia ma viene attaccata dal web Le vicissitudini di Aida Yespica con suo figlio Aaron sono state rese pubbliche dalla showgirl solo poche settimane fa, durante un'intervista a Verissimo. Le sue parole e le sue lacrime hanno commosso il pubblico da casa. Una foto pubblicata da Aida Yespica, che la ritrae con suo figlio, e condivisa solo pochi giorni fa aveva fatto sperare in una risoluzione ma la situazione è ancora complessa. Da ormai diversi anni, Aaron vive negli Stati Uniti con suo padre Matteo Ferrari. A Miami, il ragazzo che ora ha 11 anni, studia e si è ricostruito una nuova vita che sembra piacergli e che lo tiene lontano da sua madre, che per lavoro vive a Milano. Fino a pochi mesi fa, la showgirl ... Leggi la notizia su ilgiornale

