Aggressioni al 118, Verdoliva: Presto telecamere sulle ambulanze (Di lunedì 6 gennaio 2020) “Prosegue a passo spedito la procedura di installazione di telecamere a bordo dei mezzi, che serviranno da deterrente e aiuteranno le forze dell’ordine nell’identificare e punire chi si macchia di reati tanto gravi”. Lo fa sapere Ciro Verdoliva, direttore generale della Asl Napoli 1 Centro, commentando quanto accaduto ieri nell’ospedale Loreto Mare dove un gruppo di giovani ha costretto l’equipaggio di un’ambulanza a intervenire in una strada nelle vicinanze dove un amico lamentava dolori a un ginocchio. “Questa mattina – aggiunge Verdoliva – è stata anticipata la riunione con i tecnici già prevista per domani. Non arretreremo di un millimetro, non possiamo cedere a questi comportamenti delinquenziali che non devono caratterizzare la nostra città, noi siamo di più, molti di più. Aspettiamo con fiducia che il Governo porti a ... Leggi la notizia su ildenaro

