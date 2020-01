Afragola, l’ipotesi della procura sulla stazione dell’Alta velocità: “Inaugurata senza collaudo per far incassare premi a dirigenti Rfi” (Di lunedì 6 gennaio 2020) La faraonica stazione dell’Alta velocità di Afragola (Napoli) fu inaugurata nel giugno 2017 in fretta e furia, a cantieri ancora in corso, con alcune vie di fuga inaccessibili, e in assenza di un collaudo valido, per consentire l’incasso di finanziamenti del governo e di premi di produzione per i dirigenti di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi). Dirigenti che non hanno ancora un nome e un cognome, e che secondo la procura di Napoli Nord guidata da Francesco Greco potrebbero essere presto indagati per truffa aggravata e malversazione ai danni dello Stato. Per il momento l’ufficio della magistratura inquirente ha compiuto l’iscrizione solo a modello 44: reati noti (gli articoli 640 secondo comma e 316 bis del codice penale), persone da identificare. L’accusa emerge tra le pieghe delle migliaia di pagine di un’inchiesta ricca di intercettazioni e di perizie tecniche. Nelle quali si respira ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Afragola, l’ipotesi della procura sulla stazione dell’Alta velocità: “Inaugurata senza collaudo per far incassare… - TutteLeNotizie : Afragola, l’ipotesi della procura sulla stazione dell’Alta velocità: “Inaugurata senza… -