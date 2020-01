Aereo perde una ruota al decollo: paura tra i passeggeri [FOTO e VIDEO] (Di lunedì 6 gennaio 2020) Immagini che nessun passeggero vorrebbe mai vedere al decollo. Un Aereo di Air Canada Express ha perso una ruota subito dopo il decollo dal Montreal-Trudeau International Airport. Il volo 8684 era diretto a Bagotville, circa 370km più a nord per un’ora di viaggio. Uno dei 49 passeggeri a bordo ha ripreso il momento in cui la ruota inizia a produrre scintille e poi si stacca dal carrello di atterraggio sinistro (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto e VIDEO in fondo all’articolo). I passeggeri hanno accolto con un profondo sospiro di sollievo il momento in cui la ruota si è definitivamente staccata, precipitando giù, senza provocare altri danni all’Aereo. L’uomo, che ha filmato tutto dal suo posto finestrino, ha condiviso il VIDEO sui social con un commento ironico: “Al momento sono su un Aereo che ha appena perso una ruota. Il 2020 è iniziato bene”. L’Aereo è stato costretto ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

