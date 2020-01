Adele dimagrita 30 kg: le foto in spiaggia mostrano l’incredibile trasformazione (Di lunedì 6 gennaio 2020) È un cambiamento impressionante quello della cantante Adele che, dopo aver perso circa 30 chili, è irriconoscibile. La cantante britannica negli ultimi due anni ha deciso di perdere peso e il suo corpo è mutato velocemente grazie a sport e dieta. Lo dimostrano le foto pubblicate da alcuni fan su Instagram in cui Adele è in vacanza ad Anguilla, nei Caraibi. Negli scatti l’interprete di Hello sorride in spiaggia, mostrando un fisico asciutto. Burrosa e bellissima, Adele non aveva mai nascosto le sue curve e ne era sempre andata fiera. L’artista inglese spesso era finita al centro di atti di bullismo, presa di mira dai fan di Lady Gaga oppure criticata per il suo peso da Karl Lagerfeld che l’aveva definita come “troppo grassa”. Lei, con grande dignità, ironia e forza, aveva respinto gli attacchi, forte di una voce meravigliosa e di un talento che ha ... Leggi la notizia su dilei

PaolaPiaGalasso : RT @laginestra_: Ad Adele si rompeva l'anima quando era in carne, gliela si rompe adesso che è dimagrita. Si dice che era meglio prima, che… - AngelaVillani9 : RT @laginestra_: Ad Adele si rompeva l'anima quando era in carne, gliela si rompe adesso che è dimagrita. Si dice che era meglio prima, che… - JIMIYSUS : RT @sparklevmin: raga ma Adele adesso che è dimagrita è palesemente Sarah Paulson -